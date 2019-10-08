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"Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray"

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis, türkiye'nin en büyük takımının Galatasaray olduğunu söyledi.
08.10.2019

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis, ülkesi Fransa'da katıldığı programda Türkiye günlerini anlattı.

Türkiye'de 3 büyük kulüp olduğunu belirten Gomis, "Ancak Türkiye'de Avrupa kupasını kazanan tek takım Galatasaray olduğu için ülkenin en büyük takımı Galatasaray'dır" dedi.

Galatasaray'da geçirdiği dönemin kendisi açısından büyük bir tecrübe olduğunu söyleyen Fransız golcü, "Galatasaray ve Fatih Terim ile hala çok iyi ilişkilerimiz var. Galatasaray, Fransız kültürü de olan bir takım, bu yüzden bizim adımıza uyum sorunu olmuyor." diye konuştu.

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Falcao ile Galatasaray'a transferi öncesinde görüştük. biraz tutuk başladı ancak daha iyi olacaktır" şeklinde görüş belirtti..

Gomis, Seri ve Nzonzi'nin Galatasaray'daki performansını için, "PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorduklarında anlatacaklardır. Orası çok farklı bir yer. Orada yaşadıklarımı her futbolcunun yaşamasını isterim" dedi.

Kariyeri boyunca maruz kaldığı ırkçı saldırılara da değinen Bafetimbi Gomis, "Futbol, toplumumuzun bir yansımasıdır ki burada ırkçılığın yeri yoktur. Biz beyaz, siyahi ya da Arap olabiliriz. Onlara en iyi cevap sahada oyunumu ortaya koymak, golümü atmak ve onların gözünün içine bakarak siyahi olduğumu ve bundan gurur duyduğumu, her şeyden önce bir insan olduğumu göstererek cevap veriyorum." ifadelerini kullandı.

Gomis futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşayabileceğini de sözlerine ekledi..

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