08 Ekim 2019, Salı
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"Mustafa Cengiz Fatih Terim ile resmen dalga geçti"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan Mustafa Cengiz-Fatih Terim kriziyle ilgili konuşan Uluç, "Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile resmen dalga geçti" dedi.
08.10.2019
Hıncal Uluç'un açıklamaları şu şekilde:
"Fatih Terim büyük bir zihin yorgunluğu yaşıyor. Mustafa Cengiz'in Galatasaray başkanlığı için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in arasındaki problemi çözdüğünü külahıma anlatın. Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile resmen dalga geçti. Benim bildiğim Fatih Terim Mustafa Cengiz'i affetmez."
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