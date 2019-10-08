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Galatasaray'da operasyon kapıda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ocak ayında kadroda operasyona hazırlanıyor. Terim, Mariano ve Nagatomo'yu gözden çıkarırken, Belhanda ve Feghouli'ye teklif gelirse değerlendirmeye alınacak.
08.10.2019

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da golsüz sona eren Gençlerbirliği mücadelesi bardağı taşıran son damla oldu.

Karşılaşma sonrası "Ocak'a kadar herkes sabredecek. neler olacağını göreceksiniz." mesajı veren teknik direktör Fatih Terim'in kadroda operasyona gitmeyi planladığı öğrenildi.

Terim'in öncelikli olarak iki bekini değiştirmeyi planladığı belirtildi. 33 yaşındaki Mariano ve Nagatomo'dan bu sezon istediği verimi alamayan tecrübeli teknik adam bu bölgelere yeni transfer düşünüyor. Fatih terim 14 yabancı sınırına takılan Martin Linnes'i de yeniden takıma monte etmeye hazırlanıyor.

Fatih Terim, son şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'nın bu sezonki performansından memnun değil.

Terim iki futbolcuyla görüşerek toparlanmalarını isteyecek. Belhanda ve Feghouli'de olumlu yönde bir değişim olmazsa, ocak ayında iki oyuncunun gözden çıkarılması gündeme gelebilir.

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