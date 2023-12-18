Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi!

<iframe width="560" height="315" src="http://www.aspor.com.tr/webtv/iframe/galatasaray/turkiyede-yilin-sporcusu-mauro-icardi-secildi" frameborder="0" allowfullscreen><>iframe>

Ödülü eşi Wanda Nara'nın elinden teslim alan Icardi ise sahnede yaptığı konuşmada "Yılın sporcusu ödülünü burada almak benim için çok özel. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir olay oldu futbol dünyasında. Bu açıdan da kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşündüğümü söylemek isterim. Galatasaray'a çok teşekkür ederim, onlar sayesinde buradayım" dedi.