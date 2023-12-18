Galatasaray Vavacars Fatih Karagümrük maçında böyle oynayacak! Bir bir açıkladı
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmaya hazırlanırken, A Spor yorumcusu Savaş Çorlu Cimbom'un bu maça nasıl çıkacağını anlattı. İşte detaylar...
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