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Mustafa Cengiz 'Galatasaray Hatıra Ormanı Projesi' kapsamında açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'Galatasaray Hatıra Ormanı Projesi' kapsamında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
07.12.2020
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