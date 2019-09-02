02 Eylül 2019, Pazartesi
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Turgay Demir Galatasaray forması giydi
"Galatasaray, Falcao'yu rüyasında görür" diyen A Spor yorumcusu Turgay Demir, verdiği sözü tutarak Galatasaray forması giydi. Demir, "Falcao benim gençliğime benziyor. Bu sezon 25 gol atar. Muriç de iyi golcü ama Falcao'nun olduğu yerde Falcao gol kralı olur" dedi.
02.09.2019
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