01 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Radamel Falcao taraftarlarla buluştu! İşte ilk görüntüler...
Galatasaray'ın aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi sabah 17.30'da özel bir uçakla ailesi ve beraberinde Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar ve Ahmet Bulut ile birlikte İstanbul'a ulaştı. İşte havaalanında binlerce Galatasaray taraftarının karşıladığı yıldız isimden ilk görüntüler...
01.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş Aboubakar'ı kiralıyor
- Haftanın maçı Kadıköy'de
- Fenerbahçe ile Trabzonspor 124. kez
- Mohamed Elneny resmen Beşiktaş'ta
- Falcao'nun kızlarına Galatasaray marşı eğitimi
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Net penaltı
- Trabzonspor yeni sezona umutlu başladı
- Falcao'dan ilk paylaşım: "Merhaba İstanbul biz geldik"
- Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz açıklaması
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"