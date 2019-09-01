Radamel Falcao taraftarlarla buluştu! İşte ilk görüntüler...

Galatasaray'ın aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi sabah 17.30'da özel bir uçakla ailesi ve beraberinde Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar ve Ahmet Bulut ile birlikte İstanbul'a ulaştı. İşte havaalanında binlerce Galatasaray taraftarının karşıladığı yıldız isimden ilk görüntüler...