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Galatasaray Falcao'ya kavuştu

Galatasaray'ın​ Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı yıldız Falcao İstanbul'a geldi. Golcü oyuncuyu havalimanında binlerce sarı kırmızılı taraftar karşıladı. Ailesiyle birlikte Fransa'dan özel bir uçakla gelen​ Falcao'ya Galatasaray İkinci Başkanı ​Abdurrahim ​Albayrak da eşlik etti.
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