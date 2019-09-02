Galatasaray Falcao'ya kavuştu

Galatasaray'ın​ Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı yıldız Falcao İstanbul'a geldi. Golcü oyuncuyu havalimanında binlerce sarı kırmızılı taraftar karşıladı. Ailesiyle birlikte Fransa'dan özel bir uçakla gelen​ Falcao'ya Galatasaray İkinci Başkanı ​Abdurrahim ​Albayrak da eşlik etti.