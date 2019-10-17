17 Ekim 2019, Perşembe

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Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Maç öncesi A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray - D.G. Sivasspor maçı öncesi son gelişmeleri aktardı. Radamel Falcao oynayacak mı? İşte son gelişmeler...
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