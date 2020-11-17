Turgay Demir: Bu fikstürü Mustafa Cengiz mi çekti Nihat abi?

A Spor'un sevilen programlarından Bire Bir Futbol programında gündemi değerlendiren usta gazetesi Turgay Demir, Galatasaray'ı şanslı bir takım olarak gördüğünü belirterek, "Allah Galatasaray şansı versin" ifadelerini kullandı. Fikstürde Galatasaray'ın rakiplerine göre daha şanslı olduğunu belirten Turgay Demir, "Bu fikstürü Mustafa Cengiz mi çekti Nihat abi?" dedi. İşte o anlar...

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