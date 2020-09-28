Turgay Demir: Arda Turan kendini göstermek istiyor ama...

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Birebir Futbol programında Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Arda Turan kendini göstermek istiyor. Ben oynuyorum, yorulmadım demek istiyor ama yoruldu" ifadelerini kullandı.

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