Galatasaray'da 2020 yılı böyle geçti! İşte iyisiyle kötüsüyle yaşananlar

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-1'le geçen Galatasaray, ezeli rakibini 21 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başarsa da ligi 6. sırada bitirmişti. 2020-2021 sezonunda da 15. hafta sonucunda sarı-kırmızılı takım, 2020 yılını lider bitirdi. A Spor muhabiri Emre Kaplan, Cimbom'daki son gelişmeleri ve 2020 yılına dair tüm detayları aktardı. | Son dakika Galatasaray (GS) haberleri

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