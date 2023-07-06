TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Michail Antonio hamlesi!
Golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, West Ham United'da forma giyen Michail Antonio'yu gündemine aldı. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Antonio için kulübüyle masaya oturacak. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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