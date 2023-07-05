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Galatasaray'da ayrılık kararı! Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar...

Galatasaray yönetimi, oyunculara gelen teklifler konusunda yol haritasını belirledi. Yönetim, Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

05 Temmuz 2023 | 08:48
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