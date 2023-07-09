Mauro Icardi'nin menajeri A Spor'a konuştu! "Anlaşmak üzereyiz"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Pino, "Galatasaray ile anlaşmaya yakınız. Kulüpler arasında da bonservis konusunda son detaylar görüşülüyor." dedi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberi)
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