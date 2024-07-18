TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Okan Buruk'tan sağ bek ve orta saha sözleri!
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu ve "Transferle ilgili biraz daha gizli kalması gerekiyor. Doue adaylardan biri, 1-2 tane daha görüştüğümüz isim var. Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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