TRANSFER HABERLERİ: Bir devir sona mı eriyor? Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'la ilgilendiği iddia edilmişti. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılılardaki son durumu değerlendirdi. Kaplan, "G.Saray'ın Altay'la ilgili bir gündemi yok. Fernando Muslera'yla yeni bir görüşme yapılmadı. Yönetim henüz net kararını vermedi. Şu anda 2.5 milyon Euro kazanıyor ve yönetim bu rakamı vermek istemiyor. 1.5 milyon Euro bandına düşülürse anlaşma sağlanabilir." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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