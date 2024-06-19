TRANSFER HABERİ | Michy Batshuayi Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Belçikalı yıldız forvet Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. İşte sözleşme süresi...
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