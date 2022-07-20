TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası!
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili flaş bir gelişmeyi açıkladı. Uzundurukan, "Yusuf Yazıcı ile ilgili Galatasaray'ın girişimi var. Okan hoca görüşmüş oyuncuyla." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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