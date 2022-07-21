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Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois İstanbul'a geldi

Galatasaray'da Seferovic'in ardından bir diğer transfer Leo Dubois İstanbul'a geldi. Fransız oyuncuyu havaalanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. İşte o görüntüler...

21 Temmuz 2022 | 00:34
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