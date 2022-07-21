Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois İstanbul'a geldi
Galatasaray'da Seferovic'in ardından bir diğer transfer Leo Dubois İstanbul'a geldi. Fransız oyuncuyu havaalanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. İşte o görüntüler...
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