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Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic İstanbul'da

Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. M'Baye Diagne ve Mostafa Mohamed'in takımdan ayrılmasından sonra Gomis'in yanına santrfor arayan sarı kırmızılı kulüp Seferovic'i İstanbul'a getirdi. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

20 Temmuz 2022 | 00:32
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