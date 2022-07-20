Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic İstanbul'da
Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. M'Baye Diagne ve Mostafa Mohamed'in takımdan ayrılmasından sonra Gomis'in yanına santrfor arayan sarı kırmızılı kulüp Seferovic'i İstanbul'a getirdi. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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