TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mert Müldür için devreye girdi!
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer gelişmesini aktardı. Dindar, "Galatasaray, Mert Müldür'ü ciddi şekilde gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, bu transferde ciddi şekilde masada. Mert Müldür heyecan yaratacak bir futbolcudur" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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