TRANSFER HABERİ: Galatasaray Abdülkerim Bardakcı için devreye girdi! Dursun Özbek bizzat görüştü
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı için devreye girdi. Dursun Özbek'in, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile transfer hakkında görüştüğü kaydedildi. Sarı kırmızılı takımda transfer konusunda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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