Dursun Özbek'ten Galatasaray Adası açıklaması! "En kısa zamanda..."
Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Galatasaray Adası'nda incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Özbek, "Galatasaray Adası'nın tahliyesi konusunda hizmet eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burası bir sosyal tesis olacak. Kürek şubesini de buraya taşımayı planlıyoruz. Galatasaray Adası'nın öncelikle molozlardan temizlenmesi lazım. En süratli şekilde tesisimizi kulübümüze kazandırmak istiyoruz. Şu anda gündem Galatasaray Adası. Allah'a şükür çözüme kavuştu. Diğer konuları sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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