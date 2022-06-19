GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'da flaş Marcao gelişmesi! "Ayrılıyorum"
Seçim arifesinden kurtulan Galatasaray'da artık tek gündem yeni teknik direktör ve transfer konusu... Sarı-kırmızılıların teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşması beklenirken, transfer ise buna göre şekillenecek. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Cimbom'un transferdeki hareketliliğini değerlendirdi. Özcan, "Marcao, takım arkadaşlarına ayrılmak için en doğru zamanın olduğunu söylemiş. Marcao için Galatasaray'a Sevilla'dan bonuslar dahil 15 miyon Euro'luk bir teklif gelecek." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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