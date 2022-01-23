TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı maçın sonunda açıklamalarda bulundu. Avcı, "Taraflı, tarafsız herkes ligde iyi ki Trabzonspor var. Saygı görüyoruz. Özel işler yapıyoruz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:25
Avcı G.Saray maçı sonrası açıklamalarda bulundu 23 Ocak 2022 | 12:00
00:50
Kılınç'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 23 Ocak 2022 | 12:00
01:27
G.Saray taraftarı bu protestoyu ilk kez uyguladı! 23 Ocak 2022 | 12:00
00:40
Toroğlu G.Saray'ın penaltısını değerlendirdi! "Bu pozisyon..." 23 Ocak 2022 | 12:00
00:54
G.Saray takım otobüsü Seyrantepe'ye geldi 23 Ocak 2022 | 12:00
00:44
G.Saray'a Gedson eleştirisi! "Bana manidar geliyor" 23 Ocak 2022 | 12:00
00:47
Terim ve Elmas Beyazıt'ın cenaze töreninde bir araya gelmedi! 23 Ocak 2022 | 12:00
06:16
Derbi öncesi iki takımda son durumu ne? O isim kadroya alındı! 23 Ocak 2022 | 12:00