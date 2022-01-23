GALATASARAY HABERLERİ - Emre Kılınç'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Anthony Nwakaeme'nin Emre Kılınç'a yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Penaltıyı verse bir şey diyemem ama içim de rahat etmez. Pozisyon biraz flu kalıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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