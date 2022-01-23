Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı:Trabzonspor kazanmadı, biz kaybettik
Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı: Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı Trabzonspor'a yenildikleri maç sonrası, "İyi oynadığımız bir maçtı. Hak ettiğimiz galibiyeti kendi ellerimizle Trabzonspor'a verdik. Aslında Trabzonspor kazanmadı, biz kaybettik" dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
Torrent Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalar yaptı 23 Ocak 2022 | 12:00
01:22
Nihat Kırmızı:Trabzonspor kazanmadı, biz kaybettik 23 Ocak 2022 | 12:00
02:25
Avcı G.Saray maçı sonrası açıklamalarda bulundu 23 Ocak 2022 | 12:00
00:50
Kılınç'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 23 Ocak 2022 | 12:00
01:27
G.Saray taraftarı bu protestoyu ilk kez uyguladı! 23 Ocak 2022 | 12:00
00:40
Toroğlu G.Saray'ın penaltısını değerlendirdi! "Bu pozisyon..." 23 Ocak 2022 | 12:00
00:54
G.Saray takım otobüsü Seyrantepe'ye geldi 23 Ocak 2022 | 12:00
00:44
G.Saray'a Gedson eleştirisi! "Bana manidar geliyor" 23 Ocak 2022 | 12:00