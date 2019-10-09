09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Torino Nzonzi'nin peşinde

Galatasaray'ın roma'dan kiraladığı Nzonzi'nin İtalyan ekibi Torino'nun radarında olduğu belirtildi. Ancak sarı kırmızılılar, Fransız yıldızı bırakmak istemiyor.
09.10.2019

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşılayan tek isim Steven Nzonzi oldu.

Performansıyla sarı kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Fransız yıldız için teknik heyetin "Nzonzi olmasa orta sahada dağılırdık" dediği öğrenildi.

Galatasaray'ın 1+1 yıllığına Roma'dan kiraladığı tecrübeli ön libero için İtalya'dan da flaş bir iddia geldi.

Torino'nun Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında girişimde bulunacağı ileri sürüldü. Ancak Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya niyeti yok.

Sarı-kırmızılı kulüp, Roma ile yaptığı sözleşmeye koyduğu özel madde sayesinde Nzonzi'yi 500 bin euro kiralama bedeli ile 1 yıl daha kadrosunda tutabilecek.

Mukavelede 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunsa da diğer kulüplerden Roma'ya bu paranın üzerinde bir teklif gitmedikçe Fransız yıldız, önümüzdeki sezon da Galatasaray'da kiralık oynamaya devam edecek.

Sarı kırmızılı takımda 6'sı Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarında tamamında 90'ar dakika sahada kalırken, 1 de asist yaptı.

Galatasaray'ın borcu açıklandı Galatasaray'ın borcu açıklandı 09.10.2019
Torino Nzonzi'nin peşinde Torino Nzonzi'nin peşinde 09.10.2019
Babel: Zamana ihtiyacımız var Babel: Zamana ihtiyacımız var 09.10.2019
Onyekuru operasyonu resmen başladı! Onyekuru operasyonu resmen başladı! 09.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Muslera olmasaydı Galatasaray'ın 2 ya da 3 puanı olurdu "Muslera olmasaydı Galatasaray'ın 2 ya da 3 puanı olurdu" 08.10.2019
Mustafa Cengiz Fatih Terim ile resmen dalga geçti "Mustafa Cengiz Fatih Terim ile resmen dalga geçti" 08.10.2019
Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray "Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray" 08.10.2019
Galatasaray'da operasyon kapıda Galatasaray'da operasyon kapıda 08.10.2019
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması 08.10.2019
Son 30 sezonun en kötü Galatasaray'ı Son 30 sezonun en kötü Galatasaray'ı 08.10.2019
Babel serbest düşüşte Babel serbest düşüşte 08.10.2019
Fatih Terim'in hedefindeki isimler kim? Fatih Terim'in hedefindeki isimler kim? 08.10.2019
Falcao beklentilerin altında Falcao beklentilerin altında 08.10.2019
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Fatih Terim'dir "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Fatih Terim'dir" 07.10.2019
Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında problem var mı? Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında problem var mı? 07.10.2019
Belhanda'nın pozisyonu penaltı mı? İşte cevabı... Belhanda'nın pozisyonu penaltı mı? İşte cevabı... 06.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig ekiplerinden Mehmetçiğe destek
Falcao ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı
İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!
Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!
Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör