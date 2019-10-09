Torino Nzonzi'nin peşinde
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da şu ana kadar beklentileri karşılayan tek isim Steven Nzonzi oldu.
Performansıyla sarı kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Fransız yıldız için teknik heyetin "Nzonzi olmasa orta sahada dağılırdık" dediği öğrenildi.
Galatasaray'ın 1+1 yıllığına Roma'dan kiraladığı tecrübeli ön libero için İtalya'dan da flaş bir iddia geldi.
Torino'nun Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında girişimde bulunacağı ileri sürüldü. Ancak Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya niyeti yok.
Sarı-kırmızılı kulüp, Roma ile yaptığı sözleşmeye koyduğu özel madde sayesinde Nzonzi'yi 500 bin euro kiralama bedeli ile 1 yıl daha kadrosunda tutabilecek.
Mukavelede 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunsa da diğer kulüplerden Roma'ya bu paranın üzerinde bir teklif gitmedikçe Fransız yıldız, önümüzdeki sezon da Galatasaray'da kiralık oynamaya devam edecek.
Sarı kırmızılı takımda 6'sı Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarında tamamında 90'ar dakika sahada kalırken, 1 de asist yaptı.
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