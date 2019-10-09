Babel: Zamana ihtiyacımız var

Galatasaraylı Ryan Babel fantastik bir takıma sahip olduklarını ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamadıklarını söyledi.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sarı kırmızılıların ligdeki kötü gidişatı üzerine açıklamalarda bulundu.

Sezona istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Babel, "Galatasaray'da mutluyum. sezonun şu ana kadarki bölümünde pek çok maçta görev yaptım. Takımda işler her zaman kolay olmuyor. Ancak bu, tüm kulvarlarda yarıştığınız takdirde her sezon başınıza gelen bir durum. Bu nedenle başlangıç biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti ve yerlerine yenileri geldi. Oyuncuların gerçek performanslarını göstermeleri biraz zaman alır ancak bizden bu dönemde iyi oynamamız ve puanlar toplamamız bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Ligde şu ana kadar istedikleri sonuçlarını alamadıklarını vurgulayan Hollandalı yıldız, "Fantastik futbolculardan kurulu fantastik bir takımımız var. Ne var ki bazı noktalar halen aksıyor. Sonuç olarak bizden beklenen puanlara ulaşamadık. Bununla birlikte insanların bizleri bu kadar çabuk tartışmaması gerektiğini düşünüyorum. Şahsen bu kadar hızlı çıldıran bir yapım yok." dedi.

Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğüne hakim olduğunu belirten Babel, "Eğer ikna edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden fantastik olacaktır. Kaygılı değilim çünkü oyuncu kalitemiz Çok yüksek ve fazla sayıda opsiyona sahibiz. Şu anda önemli olan, doğru oyuncuları doğru pozisyonda oynatmak. bu, bazen büyük fark yaratabiliyor. Farklı bölgelerde oynayabilen pek çok oyuncumuz var. Hala yapbozu tamamlama aşamasındayız ama nihai sonuca ulaşacağız." dedi.