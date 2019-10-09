09 Ekim 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti.
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı.
09.10.2019
Divan Kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.
Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti.
Kaan Kançal ayrıca, gGalatasaray Sportif A.Ş'nin 1 Haziran ile 31 Eylül arasında 79,6 milyon Lira dönemsel karda olduğunu belirtti.
EN ÇOK İZLENENLER
- Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor
- "Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama..."
- Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj
- Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj
- Onyekuru operasyonu resmen başladı!
- Galatasaray'ın borcu açıklandı
- Moses Chelsea'ye geri mi dönüyor?
- Son Sayfa - 08/10/2019
- Milli güreşçi Rıza Kayaalp A Spor'a konuk oldu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"