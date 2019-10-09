Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray'ın borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı.

Divan Kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.

Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti.



Kaan Kançal ayrıca, gGalatasaray Sportif A.Ş'nin 1 Haziran ile 31 Eylül arasında 79,6 milyon Lira dönemsel karda olduğunu belirtti.