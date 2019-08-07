Maçın adamı seçilen Belhanda'dan ödül tepkisi

Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray'da golü kaydeden Younes Belhanda maçın oyuncusu seçildi. Faslı yıldız maç sonrası ödülünü aldı ve tepkisi kameralara böyle yansıdı.