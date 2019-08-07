07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Maçın adamı seçilen Belhanda'dan ödül tepkisi
Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray'da golü kaydeden Younes Belhanda maçın oyuncusu seçildi. Faslı yıldız maç sonrası ödülünü aldı ve tepkisi kameralara böyle yansıdı.
07.08.2019
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