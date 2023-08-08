Tete Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları
Galatasaray, Brezilyalı yıldız Tete'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tete ile Galatasaray, 4 yıllık sözleşme süresinde anlaşmaya vardı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, transferin detaylarını aktardı.
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