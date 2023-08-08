Galatasaray'da Lucas Torreira'nın son durumu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı süren Lucas Torreira tekrardan takımla antrenmana çıkmaya başlamıştı. Yıldız futbolcu en son yapılan antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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