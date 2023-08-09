Okan Buruk'a Fenerbahçe maçı hakkındaki açıklamalarına flaş eleştiri
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray Olimpija ljubljana ile mücadele etti ve maçı 3-0 kazandı. Müsabaka sonrası Okan Buruk, maçı Fenerbahçe maçına benzeterek açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz ise Okan Buruk'a karşı flaş sözler söyledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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