10 Ocak 2022, Pazartesi
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Terim'in evinin önünde açıklama: Fatih Hoca hiç iyi durumda değil!
Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının yankıları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin eski müdürü Fahri Yılmaz ve Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktör Yardımcısı Mert Çetin, Fatih Terim'in evinin önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlarla konuştu.
10.01.2022
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