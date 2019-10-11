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Terim'den Belhanda'ya destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, performansı nedeniyle eleştirilen Belhanda ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Faslı yıldıza "Sana güveniyorum, benim 10 numaram sensin" dediği ifade edildi.
11.10.2019

Fatih Terim Belhanda'dan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Deneyimli çalıştırıcının, bu sezon gösterdiği performansla eleştirileri üzerine çeken faslı yıldıza destek verdiği öğrenildi.

Gençlerbirliği maçı sonrası, "Yürekli çocukları oynatmalıydım" diyen ve birçok yıldızını kızağa çekmesi beklenen Fatih Terim'in hedefindeki isimlerden birinin de belhanda olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak tecrübeli teknik adamın, özel bir görüşme yaptığı 29 yaşındaki oyuncuya güvendiğini söylediği kaydedildi.

Fatih Terim'in, Younes Belhanda'ya "Sana güveniyorum. benim 10 numaram sensin. ama senden daha fazlasını bekliyorum. Daha fazla sorumluluk almalısın. Daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Milli arada toparlanmanı ve bu takımı ayağa kaldırmanı bekliyorum" dediği belirtildi.

66 yaşındaki çalıştırıcının, Belhanda'nın yanı sıra Seri ve Nzonzi'yle de görüşerek beklentilerini anlattığı ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızağa çekeceği isimlerin ise Mariano, Nagatomo ve Feghouli'nin olacağı aktarıldı.

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