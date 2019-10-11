Falcao'dan Real Madrid maçı mesajı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynayacakları maçların çok önemli olduğunu ve özellikle İstanbul'daki maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.