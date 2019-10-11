Nzonzi'den iddialara cevap

Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen Nzonzi, sarı kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Nzonzi ayrılık iddialarına yanıt verdi.

İtalyan basınından Tuttosport, Torino'nun Nzonzi'ye talip olduğunu ve devre arasında transfer teklifi yapmaya hazırlandığını yazmıştı. haberde tecrübeli futbolcunun da Türkiye'de aradığını bulamadığı ve İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı öne sürülmüştü.

Kulüp televizyonu aracılığıyla bu iddialara cevap veren 30 yaşındaki oyuncu, "Ben Galatasaray'da mutluyum. Kesinlikle bir yere gitmiyorum. Taraftarımız benim ağzımdan duymadığı hiçbir şeye inanmasın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Roma'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Nzonzi, sarı kırmızılı takımda 6'sı Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçların tamamında 90'ar dakika forma giyen deneyimli ön libero 1 de asist yaptı.