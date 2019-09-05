05 Eylül 2019, Perşembe

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Taylan Antalyalı: Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum

Galatasaray'ın iki yeni transferi Taylan Antalyalı ve​ Mario Lemina imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
05.09.2019

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