Galatasaray'a Türk Telekom Stadı dar geldi

Galatasaray'da ​Falcao transferi sonrası taraftarlar kombine biletlere büyük ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı yönetimin tribün kapasitesini artırmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Falcao ve yapılan flaş transferler sonrası Galatasaray taraftarı kombinelere akın etti, Sarı-kırmızılı yönetim de tribün kapasitesini artırarak hem talebi karşılamak hem de maddi kaynak sağlayabilmek için harekete geçti.

Yönetim, stadın 52 bin 500 olan seyirci kapasitesini 62 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig ve kupa maçlarında taraftarlar Avrupa'da bazı ülkelerde olduğu gibi kale arkasında ayakta maç izleyecek. Bunun için İngiltere'den özel demir korunaklar getiriliyor.

Açılır kapanır koltuklar iç saha maçlarında kapatılacak ve böylece alan açılacak. Koltuklar, avrupa mücadelelerinde UEFA'nın istediği şekle getirilecek.

Kurala göre rakip takım taraftarı için yüzde 5'lik bir kontenjan ayırmak zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanacak maçlar dışında bu bölümü dolduramıyor. Bu nedenle deplasman tribününü de ikiye bölecek olan Galatasaray, satılmayan bölümlere de kendi seyircisini almayı planlıyor.

Yönetim bu düşüncelerini hayata geçirmek için önce gerekli izinleri alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu konuda başvuruda bulunan sarı-kırmızılılar gelecek cevabı bekliyor.