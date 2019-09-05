Galatasaray'da imza şöleni
Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular Türk Telekom Stadyumu'nda 25 bin taraftarla bir araya geldi.
Milli takımlarda bulunan Babel, Nzonzi, Jimmy Durmaz ve Andone törene katılmazken, oyuncular taraftarlara videoyla mesaj gönderdi.
Ardından stadyumda bulunan yeni transferler tek tek sahanın ortasına kurulan platforma davet edildi.
Lemina, Seri, Luyindama, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Emre Mor, Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı'nın ardından en son Kolombiyalı yıldız Falcao çağrıldı.
Falcao'nun sahaya çıkışıyla tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken, tecrübeli oyuncu taraftarlara üçlü çektirdi.
Oyuncuların ardından Galatasaray başkanı mustafa cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da imza töreni için platforma davet edildi.
Töreninin sonunda oyuncular hep birlikte sözleşmeye imza attı.
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