Takımda kalacak mı? Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off rövanş maçında karşılaşacakları Sparta Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fernando Muslera ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam, Uruguaylı kalecinin geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...
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