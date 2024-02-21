Video Galatasaray Videoları Takımda kalacak mı? Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması!

Takımda kalacak mı? Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu play-off rövanş maçında karşılaşacakları Sparta Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fernando Muslera ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam, Uruguaylı kalecinin geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

21 Şubat 2024 | 21:56
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