Erman Toroğlu'dan çarpıcı Emre Belözoğlu yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Emre Belözoğlu’nun dediklerini kabul etmiyorum. Senin takımın mücadele etmedi! Yenemeyeceğini kabul etmişsin ve futbolcularına hissettirmişsin ki böyle bir beyanat veriyorsun" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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