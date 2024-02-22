GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "İtibar suikastı yapılıyor"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Icardi'ye itibar suikastı yapılıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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