Abdurrahim Albayrak'tan Diagne açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin değerini bulması durumunda satacaklarını ifade etti ve "İlla ki satacağız diye bir şey yok. Kulübün menfaatlerini düşünerek bir karar vereceğiz" dedi.