Süper Lig'in en iyi stoperi kim? Marcao, Vida, Kim Min Jae ve Vitor Hugo...
Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Burak Kural çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kural, "Galatasaraylı Marcao Süper Lig'in en iyi stoperi. Sarı-kırmızılılar ciddi bir bonservis geliri elde eder bu isimden. Avrupa'nın başaltı takımlarında ilk 11'de forma giyebilir." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:32
Nazifoğlu A Spor'a konuştu! İşte Öztürk'le ayrılığın perde arkası... 04 Mayıs 2022 | 12:00
01:39
Torrent'ten oyunculara: Yeni sezonda yokum! 04 Mayıs 2022 | 12:00
00:36
O isme dikkat çekti! "Süper Lig'in en iyi stoperi" 04 Mayıs 2022 | 12:00
08:48
Fırat Develioğlu A Spor'a bağlandı! 03 Mayıs 2022 | 12:00
00:44
Torrent'i flaş eleştiri! "G.Saray'ı küçük düşüremezsin" 03 Mayıs 2022 | 12:00
00:56
"Okan varsa Torrent dışarı" 03 Mayıs 2022 | 12:00
01:07
Dikkat çeken Torrent yorumu! 03 Mayıs 2022 | 12:00
01:06
Elmas'a sert sözler! "Lüksü varmış gibi..." 03 Mayıs 2022 | 12:00