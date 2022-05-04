Video Galatasaray Videoları Süper Lig'in en iyi stoperi kim? Marcao, Vida, Kim Min Jae ve Vitor Hugo...

Süper Lig'in en iyi stoperi kim? Marcao, Vida, Kim Min Jae ve Vitor Hugo...

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Burak Kural çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kural, "Galatasaraylı Marcao Süper Lig'in en iyi stoperi. Sarı-kırmızılılar ciddi bir bonservis geliri elde eder bu isimden. Avrupa'nın başaltı takımlarında ilk 11'de forma giyebilir." dedi.

05 Mayıs 2022 | 00:09
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