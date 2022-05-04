GALATASARAY HABERİ - Torrent'ten oyunculara: Yeni sezonda yokum!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent'le yollar ayrılıyor. İspanyol çalıştırıcının oyunculara, "Yeni sezonda yokum. Sizden istediğim kalan 3 maçta iyi bir mücadele ortaya koymanız..." ifadelerini kullandığı öğrenildi. Gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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