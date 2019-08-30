30 Ağustos 2019, Cuma

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Spartak Moskova Diagne'yi istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da Finansal Fair​ Play kurallarına takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda. Uzun süredir Mbaye Diagne'ye kulüp arayan sarı kırmızılıların kapısını Rus ekibi ​Spartak Moskova çaldı.
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